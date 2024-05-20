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Sunlife вітаміни Kohlenhydrat Control Tabletten контроль рівня вуглеводів (блокатор вуглеводів) таблетки, №32 - Одеса (897231) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
547,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
549,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
525,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
553,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
552,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (2)
551,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (2)
552,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (1)
546,77 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (2)
552,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (1)
551,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
Всього: упаковка (1)
549,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
Всього: упаковка (1)
548,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 37-А
Всього: упаковка (2)
548,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
546,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
549,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
551,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
Всього: упаковка (2)
550,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайськ, вул. Гагаріна Юрія, 29/9
Всього: упаковка (2)
548,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 23-А
Всього: упаковка (1)
547,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (1)
550,18 грн