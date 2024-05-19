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Sunlife вітаміни Kohlenhydrat Control Tabletten контроль рівня вуглеводів (блокатор вуглеводів) таблетки, №32 - Львів (897231) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (3)
551,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
553,76 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
553,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
547,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (2)
546,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (2)
550,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (1)
549,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
549,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
551,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 70
Всього: упаковка (2)
547,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Дубенська, 128
Всього: упаковка (1)
546,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
Всього: упаковка (2)
547,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
549,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (3)
547,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
Всього: упаковка (2)
551,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
547,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
552,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (2)
547,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Волинської Дивізії, 1
Всього: упаковка (1)
548,07 грн