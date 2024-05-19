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Sunlife вітаміни Kohlenhydrat Control Tabletten контроль рівня вуглеводів (блокатор вуглеводів) таблетки, №32 - Харків (897231) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (6)
547,11 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
553,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
550,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
550,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
549,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (9)
548,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (3)
552,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
Всього: упаковка (1)
552,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
547,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
551,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ахієзерів, 36
Всього: упаковка (2)
551,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
525,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
549,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
546,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 276-Б
Всього: упаковка (1)
553,05 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (4)
553,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3
Всього: упаковка (1)
547,20 грн