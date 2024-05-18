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Sunlife вітаміни Kohlenhydrat Control Tabletten контроль рівня вуглеводів (блокатор вуглеводів) таблетки, №32 - Дніпро (Дніпропетровськ) (897231) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
547,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
547,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
550,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (2)
551,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (2)
548,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
551,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
Всього: упаковка (1)
550,11 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
Всього: упаковка (2)
553,11 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
552,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (3)
549,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 23-Е
Всього: упаковка (2)
552,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
547,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
549,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Пушкарівка, вул. Центральна, 28-А
Всього: упаковка (2)
548,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
548,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (1)
551,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
Всього: упаковка (2)
546,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (1)
547,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сахновщина, вул. Південно-Вокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
551,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білики, вул. Пристанційна, 1-В
Всього: упаковка (1)
550,27 грн