Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Byphasse Family fresh delice маска для волоссяЦіни в аптеках

Byphasse Family fresh delice маска для волосся 250 мл авокадо - Одеса (895156) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Люстдорф
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Віталіна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Адмірал
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Южна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Мілана
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (2)
240,00 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
295,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
240,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (2)
264,00 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
264,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (1)
295,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
264,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
295,00 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
264,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
249,09
Економія: -2,30 грн
246,79 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
250,72 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
279,96 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
259,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (1)
242,25 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
279,11
Економія: -4,17 грн
274,94 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
279,04 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (2)
278,90
Економія: -1,84 грн
277,06 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25-А
Всього: упаковка (1)
259,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 50-Б
Всього: упаковка (1)
259,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
259,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 55
Всього: упаковка (1)
259,10 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 36
Всього: упаковка (1)
249,76 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 38
Всього: упаковка (1)
259,10 грн