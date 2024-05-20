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Byphasse Family fresh delice кондиціонер для волосся 400 мл кокос - Одеса (895159) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Жасмін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Всього: упаковка (1)
181,40 грн
Гармонія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Всього: упаковка (1)
181,40 грн
Люстдорф
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (1)
181,40 грн
Арніка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 49
Всього: упаковка (1)
181,40 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
181,40 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
181,40 грн
Таірівська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 96
Всього: упаковка (2)
181,40 грн
Еріка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
181,40 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
210,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1
Всього: упаковка (1)
255,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
231,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (2)
231,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
231,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (2)
231,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (2)
231,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 99
Всього: упаковка (1)
231,00 грн
В інших містах:
Лазурна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (1)
181,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
224,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
240,07
Економія: -0,69 грн
239,38 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (1)
233,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (1)
239,66
Економія: -1,60 грн
238,06 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (1)
224,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25/15
Всього: упаковка (1)
224,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 25-А
Всього: упаковка (1)
224,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 50-Б
Всього: упаковка (1)
224,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Всього: упаковка (1)
224,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (2)
224,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 55
Всього: упаковка (1)
224,20 грн