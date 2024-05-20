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Sunlife Fettstoffwechsel Aktiv Tabletten таблетки, №32 - Одеса (897879) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
421,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
420,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
419,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
417,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
420,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
400,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
416,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
416,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
420,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
416,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (1)
417,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
421,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (2)
416,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 162
Всього: упаковка (1)
421,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (2)
416,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (1)
417,89 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (1)
421,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, просп. Гуляєва Полковника, 111
Всього: упаковка (1)
417,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: упаковка (2)
417,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (1)
417,23 грн