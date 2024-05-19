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Sunlife вітаміни Vitamin D3 5600 I.E. таблетки, №20 - Львів (897230) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
448,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
438,36 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
447,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (1)
437,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (3)
441,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
438,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (3)
442,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
445,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1)
441,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1)
439,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
Всього: упаковка (1)
438,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
Всього: упаковка (1)
440,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
438,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
439,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (1)
438,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (1)
449,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
Всього: упаковка (1)
445,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
442,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (1)
437,55 грн