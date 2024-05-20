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АльпеКід Денто таблетки блістер, №60 - Запоріжжя (897027) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
204,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
204,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
204,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
221,99
Економія: -30,13 грн
191,86 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
224,00
Економія: -37,80 грн
186,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
204,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
217,99
Економія: -26,13 грн
191,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
194,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
220,30
Економія: -22,75 грн
197,55 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
204,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
204,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
204,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
204,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
204,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
204,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (3)
217,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
204,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
204,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
204,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (39)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
204,70 грн