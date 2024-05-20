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SVR денсітіум бальзам нічний 50 мл - Одеса (891268) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
1813,95 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
1633,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
1707,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
1694,32
Економія: -15,10 грн
1679,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1587,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
1761,57 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
1707,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
1707,82 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
1587,88 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
2022,30
Економія: -404,45 грн
1617,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
1722,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
1717,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
1792,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
1685,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
1485,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
1811,13 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (5)
1485,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
1569,56 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
1587,84 грн