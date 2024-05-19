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SVR денсітіум бальзам нічний 50 мл - Львів (891268) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1628,70 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1686,58
Економія: -15,97 грн
1670,61 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1807,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
1691,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1806,10
Економія: -12,79 грн
1793,31 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1347,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
1628,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (2)
1628,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
1761,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1587,87 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
1668,42
Економія: -0,17 грн
1668,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
1485,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
1685,44 грн
Онлайн №2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
1587,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
1574,06 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
1587,88 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (5)
1485,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
1722,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
2022,30
Економія: -404,45 грн
1617,85 грн