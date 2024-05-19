SVR денсітіум бальзам нічний 50 мл - Київ (891268) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Віталюкс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Онлайн №2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94