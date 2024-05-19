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SVR денсітіум бальзам нічний 50 мл - Київ (891268) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
1792,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
1717,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
1722,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
2022,30
Економія: -404,45 грн
1617,85 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
1587,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
1685,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
1707,82 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (5)
1485,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
1574,06 грн
Онлайн №2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
1587,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
1811,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Змієнка Всеволода, 21
Всього: упаковка (1)
1485,06 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
1707,82 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
1679,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
1813,74 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
1485,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -378,25 грн
1513,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1587,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
1761,57 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1809,28
Економія: -5,88 грн
1803,40 грн