SVR денсітіум бальзам нічний 50 мл - Харків (891268) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5