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Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Львів (501466) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (4)
357,00
Економія: -110,40 грн
246,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
281,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 10
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
303,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 177
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (2)
297,70
Економія: -28,10 грн
269,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 116
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (2)
357,00
Економія: -110,40 грн
246,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Всього: упаковка (1)
303,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
280,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 8
Всього: упаковка (1)
256,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
284,00
Економія: -14,40 грн
269,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
330,75
Економія: -9,92 грн
320,83 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
298,70
Економія: -29,10 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
357,30
Економія: -110,70 грн
246,60 грн