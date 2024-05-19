Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Львів (501466) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 48 аптеках
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Львів, просп. Свободи, 5
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Львів, пл. Кропивницького, 2
Пульс
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Львів, вул. Міхновських, 31-А
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Львів, вул. Галицька, 19
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Львів, вул. Федьковича, 10
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Львів, пл. Соборна, 1
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
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Львів, вул. Городоцька, 177
1 соціальна аптека
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
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Львів, вул. Левицького Кості, 116
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 8
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б