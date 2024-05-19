Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Харків (501466) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Сімейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Астарта
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
В інших містах:
Аптека твого міста
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Економ аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 145
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш