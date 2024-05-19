Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїАллеваЦіни в аптеках

Аллева сироп флакон 150 мл, №1 - Харків (501466) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
247,14 грн
Економна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
251,50 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Всього: упаковка (1)
296,30
Економія: -26,70 грн
269,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
259,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
266,50 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
274,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
279,50 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Всього: упаковка (2)
279,50 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (2)
268,00 грн
Класна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
265,50 грн
Аптека твого міста
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
279,00 грн
В інших містах:
Економ аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (2)
244,62 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
Всього: упаковка (1)
332,40
Економія: -62,80 грн
269,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
244,64 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Маяковського, 19
Всього: упаковка (1)
269,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (1)
296,60
Економія: -50,00 грн
246,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 145
Всього: упаковка (1)
284,00
Економія: -14,40 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Всього: упаковка (1)
335,50
Економія: -88,90 грн
246,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Гадяч, пл. Миру, 11-Б
Всього: упаковка (1)
248,04 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
Всього: упаковка (1)
332,40
Економія: -62,80 грн
269,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (2)
284,20
Економія: -14,60 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
342,40
Економія: -95,80 грн
246,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
269,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
335,50
Економія: -65,90 грн
269,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
349,70
Економія: -80,10 грн
269,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
332,40
Економія: -85,80 грн
246,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
259,50 грн