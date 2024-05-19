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SVR Релакс відновлюючий концентрат для втомленої шкіри навколо очей флакон 15 мл - Київ (898556) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
908,40 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1186,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1104,15
Економія: -0,75 грн
1103,40 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1172,00
Економія: -152,00 грн
1020,00 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1088,15
Економія: -0,38 грн
1087,77 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1098,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1078,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
907,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (2)
907,95 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (3)
907,95 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-А
Всього: упаковка (1)
976,33 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (1)
976,33 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом