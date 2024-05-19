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SVR Релакс відновлюючий концентрат для втомленої шкіри навколо очей флакон 15 мл - Харків (898556) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1172,00
Економія: -152,00 грн
1020,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
908,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1184,64
Економія: -5,11 грн
1179,53 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1098,67 грн
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1109,27 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1110,05
Економія: -13,31 грн
1096,74 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1078,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
907,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (2)
907,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (3)
907,95 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-А
Всього: упаковка (1)
976,33 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (1)
976,33 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом