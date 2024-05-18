Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Елітфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16 Всього: упаковка (1) 1172,00 Економія: -152,00 грн 1020,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1 Всього: упаковка (1) 908,40 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 94 Всього: упаковка (1) 1185,31 Економія: -16,34 грн 1168,97 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 1099,71 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 1104,54 Економія: -10,59 грн 1093,95 грн Забронювати

Центральна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 1109,75 Економія: -22,15 грн 1087,60 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Львів, просп. Шевченка Тараса, 22 Всього: упаковка (1) 1078,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Львів, просп. Свободи, 33 Всього: упаковка (1) 907,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всього: упаковка (2) 907,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13 Всього: упаковка (3) 907,95 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 11-А Всього: упаковка (1) 976,33 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (1) 976,33 грн