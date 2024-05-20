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Альфа-Бріон® краплі очні 2 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Запоріжжя (868058) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
262,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
248,16
Економія: -8,16 грн
240,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
220,96
Економія: -11,06 грн
209,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
285,99
Економія: -45,99 грн
240,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
293,00
Економія: -44,00 грн
249,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
262,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
226,58
Економія: -6,68 грн
219,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
262,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
251,49
Економія: -8,60 грн
242,89 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
252,72
Економія: -12,72 грн
240,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
262,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
252,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
262,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
262,30 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
262,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
249,12
Економія: -9,12 грн
240,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
262,30 грн