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Альфа-Бріон® краплі очні 2 мг/мл флакон 5 мл, №1 - Львів (868058) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
262,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
262,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
231,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
262,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
262,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
250,03
Економія: -11,97 грн
238,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
262,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
262,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
320,99
Економія: -80,99 грн
240,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
296,99
Економія: -56,99 грн
240,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
262,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
203,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
302,99
Економія: -62,99 грн
240,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
262,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
262,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
262,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
322,99
Економія: -82,99 грн
240,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
262,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
262,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
262,30 грн