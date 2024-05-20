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Uriage ксемоз масло очищувальне заспокійливе для душу та ванни 500 мл - Одеса (888236) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
714,74
Економія: -99,23 грн
615,51 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
728,63
Економія: -131,59 грн
597,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
1059,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (3)
1059,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
1025,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
Всього: упаковка (1)
1059,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (2)
705,85
Економія: -38,36 грн
667,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
738,45
Економія: -147,65 грн
590,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
625,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Шепетівка, просп. Миру, 36-А
Всього: упаковка (1)
586,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
Всього: упаковка (2)
864,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 2-Е
Всього: упаковка (1)
625,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
625,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
625,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Славута, вул. Соборності, 20
Всього: упаковка (2)
1039,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 9
Всього: упаковка (1)
625,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (2)
681,07
Економія: -60,06 грн
621,01 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
625,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
1059,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
859,50 грн