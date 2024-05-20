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Антгеліос Сонцезахисний лосьйон зволожуючий ультрастійкий для шкіри обличчя і тіла, SPF50 + "La Roche-Posay" 250 мл - Запоріжжя (895455) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
866,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
812,39 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (2)
897,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (8)
951,59
Економія: -114,75 грн
836,84 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (3)
957,34
Економія: -97,15 грн
860,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
845,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
813,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
778,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (5)
947,28
Економія: -79,01 грн
868,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
938,93
Економія: -141,59 грн
797,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (5)
934,98
Економія: -130,46 грн
804,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (6)
932,56
Економія: -148,69 грн
783,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Всього: упаковка (6)
959,05
Економія: -117,72 грн
841,33 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (3)
897,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (3)
897,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
806,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
805,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (6)
936,78
Економія: -152,91 грн
783,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (12)
943,51
Економія: -106,67 грн
836,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (6)
954,47
Економія: -86,20 грн
868,27 грн