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Антгеліос Сонцезахисний лосьйон зволожуючий ультрастійкий для шкіри обличчя і тіла, SPF50 + "La Roche-Posay" 250 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (895455) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (6)
925,73
Економія: -141,86 грн
783,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
937,14
Економія: -139,80 грн
797,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
845,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (5)
948,00
Економія: -143,48 грн
804,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
778,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (5)
940,28
Економія: -72,01 грн
868,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
813,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (3)
948,09
Економія: -87,90 грн
860,19 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (3)
897,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (3)
897,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 76-В
Всього: упаковка (6)
954,92
Економія: -113,59 грн
841,33 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
806,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
812,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
866,87 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (2)
897,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (8)
934,62
Економія: -97,78 грн
836,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
805,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (6)
942,17
Економія: -116,10 грн
826,07 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (2)
859,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
803,40 грн