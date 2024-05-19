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SVR Додатковий догляд Відновлюючий концентрат проти ознак старіння 30 мл [А][B3][С] - Львів (895079) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1416,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (3)
1066,55 грн
В інших містах:
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1354,59 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (2)
1426,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
1320,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1495,47
Економія: -2,69 грн
1492,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1346,11
Економія: -6,30 грн
1339,81 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
1416,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
1416,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (3)
1320,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (4)
1320,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (2)
1426,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
Всього: упаковка (1)
1245,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
1320,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн