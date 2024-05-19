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SVR Додатковий догляд Відновлюючий концентрат проти ознак старіння 30 мл [А][B3][С] - Київ (895079) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
1497,20
Економія: -299,40 грн
1197,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (2)
1320,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1358,78 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1502,67 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 16
Всього: упаковка (2)
1426,75 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
1320,45 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1339,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (3)
1066,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1416,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
Всього: упаковка (1)
1245,30 грн