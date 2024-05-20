Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Елітфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16 Всього: упаковка (1) 1172,00 Економія: -152,00 грн 1020,00 грн Забронювати

Центральна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 1097,07 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 1169,36 Економія: -4,64 грн 1164,72 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 94 Всього: упаковка (1) 1187,13 Економія: -8,32 грн 1178,81 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 1178,90 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 1093,90 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, просп. Свободи, 33 Всього: упаковка (1) 1093,90 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13 Всього: упаковка (2) 907,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всього: упаковка (1) 907,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А Всього: упаковка (1) 907,95 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 57 Всього: упаковка (1) 1031,18 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, просп. Князя Романа, 4/85 Всього: упаковка (1) 1031,18 грн

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 316-Б Всього: упаковка (1) 1031,18 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 11-А Всього: упаковка (1) 976,33 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (1) 976,33 грн