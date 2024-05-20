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SVR Рефреш Розгладжуючий та тонізуючий концентрат для шкіри навколо очей флакон 15 мл - Одеса (895116) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1172,00
Економія: -152,00 грн
1020,00 грн
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1097,07 грн
Аптека біля ратуші
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1169,36
Економія: -4,64 грн
1164,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1187,13
Економія: -8,32 грн
1178,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1178,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1093,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1093,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (2)
907,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
907,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
907,95 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (1)
1031,18 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
Всього: упаковка (1)
1031,18 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
Всього: упаковка (1)
1031,18 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-А
Всього: упаковка (1)
976,33 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (1)
976,33 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом