Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 94 Всього: упаковка (1) 1172,08 Економія: -3,97 грн 1168,11 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 1174,30 грн Забронювати

Елітфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16 Всього: упаковка (1) 1172,00 Економія: -152,00 грн 1020,00 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 1174,59 Економія: -8,64 грн 1165,95 грн Забронювати

Центральна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 1107,65 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Львів, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 1093,90 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється за 57 хв Графік роботи Львів, просп. Свободи, 33 Всього: упаковка (1) 1093,90 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всього: упаковка (1) 907,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13 Всього: упаковка (2) 907,95 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється за 57 хв Графік роботи Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А Всього: упаковка (1) 907,95 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Рівне, просп. Князя Романа, 4/85 Всього: упаковка (1) 1031,18 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 57 Всього: упаковка (1) 1031,18 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Рівне, вул. Соборна, 316-Б Всього: упаковка (1) 1031,18 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 11-А Всього: упаковка (1) 976,33 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (1) 976,33 грн