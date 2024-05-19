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D'Oliva Olivenol крем для рук крем 100 мл - Київ (890551) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
155,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
176,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
191,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
153,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
131,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
135,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
174,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
174,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
174,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
179,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
124,40 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (2)
174,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (4)
174,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
174,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
131,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
124,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
200,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (2)
118,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (2)
191,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
132,46 грн