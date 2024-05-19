Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукD'Oliva Olivenol бальзам для рук "Оливково-мигдальний догляд"Ціни в аптеках

D'Oliva Olivenol бальзам для рук "Оливково-мигдальний догляд" крем для рук 100 мл - Львів (889793) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
191,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
121,52 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
174,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
115,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
131,92 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
118,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
122,08 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
119,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 26
Всього: упаковка (1)
115,04 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
118,29 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
120,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
154,02 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
123,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (1)
132,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
128,72 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
174,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
Всього: упаковка (2)
176,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Коперника, 3
Всього: упаковка (2)
149,94 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
153,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (2)
133,68 грн