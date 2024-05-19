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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яScarex гель від шрамів та рубцівЦіни в аптеках

Scarex гель від шрамів та рубців 15 мл - Львів (875378) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1098,42
Економія: -113,60 грн
984,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1043,35
Економія: -49,97 грн
993,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
1075,60
Економія: -125,73 грн
949,87 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
1012,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
1087,21
Економія: -119,86 грн
967,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (1)
1012,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
1028,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Франка Івана, 87
Всього: упаковка (1)
1012,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Залізнична, 9
Всього: упаковка (1)
1012,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
1028,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
1087,52
Економія: -110,92 грн
976,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Варшавська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1012,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (2)
1028,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
1027,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
1070,97
Економія: -133,43 грн
937,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
1027,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (1)
1028,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
1109,10
Економія: -174,90 грн
934,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
1091,02
Економія: -101,06 грн
989,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
1018,90 грн