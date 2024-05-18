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Pure Skin мило-детокс для шкіри обличчя та тіла з розширеними порами 100 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (875377) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
397,28
Економія: -25,98 грн
371,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
401,88
Економія: -35,27 грн
366,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
406,04
Економія: -35,57 грн
370,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
396,94
Економія: -71,48 грн
325,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
405,54
Економія: -69,81 грн
335,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
402,80
Економія: -33,11 грн
369,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (2)
400,33
Економія: -29,86 грн
370,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (2)
410,40
Економія: -45,72 грн
364,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
404,42
Економія: -46,49 грн
357,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
395,87
Економія: -41,37 грн
354,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
401,34
Економія: -26,25 грн
375,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Гмирі Бориса, 17
Всього: упаковка (1)
398,63
Економія: -49,78 грн
348,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
381,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
405,26
Економія: -50,76 грн
354,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
398,06
Економія: -61,17 грн
336,89 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
382,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
Всього: упаковка (1)
401,48
Економія: -38,58 грн
362,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
396,52
Економія: -23,69 грн
372,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
404,27
Економія: -46,34 грн
357,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
408,47
Економія: -60,09 грн
348,38 грн