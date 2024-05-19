Альгімакс таблетки жувальні 800 мг, №20 - Київ (885380) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 32 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Фармація
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Всього: таблетки жувальні (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 13
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 17
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 23