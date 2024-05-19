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Альгімакс таблетки жувальні 800 мг, №20 - Київ (885380) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
103,35 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: таблетки жувальні (10)
128,50
Економія: -31,19 грн
97,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
102,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
97,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
96,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
92,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
93,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
94,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
107,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
102,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
101,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (1)
114,99
Економія: -23,69 грн
91,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 13
Всього: упаковка (1)
102,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
98,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
97,63 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (2)
128,50
Економія: -31,19 грн
97,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (1)
98,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 17
Всього: упаковка (1)
98,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (1)
128,50
Економія: -31,19 грн
97,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 23
Всього: упаковка (2)
106,71 грн