Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 42 Всього: упаковка (1) 358,95 Економія: -15,95 грн 343,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3 Всього: упаковка (1) 362,11 Економія: -19,11 грн 343,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Добровольського, 139 Всього: упаковка (1) 329,63 Економія: -52,14 грн 277,49 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24 Всього: упаковка (1) 359,81 Економія: -44,25 грн 315,56 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Жуковського, 42/46 Всього: упаковка (2) 345,59 Економія: -36,57 грн 309,02 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14 Всього: упаковка (1) 358,23 Економія: -46,79 грн 311,44 грн Забронювати