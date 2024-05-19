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INTERAPOTHEK МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА для атопічної шкіри дозатор 400 мл з олією ши - Харків (765900) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
358,95
Економія: -15,95 грн
343,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
362,11
Економія: -19,11 грн
343,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
329,63
Економія: -52,14 грн
277,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
359,81
Економія: -44,25 грн
315,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
345,59
Економія: -36,57 грн
309,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
358,23
Економія: -46,79 грн
311,44 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом