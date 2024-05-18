Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3 Всього: упаковка (1) 361,38 Економія: -18,38 грн 343,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 42 Всього: упаковка (1) 355,83 Економія: -12,83 грн 343,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, просп. Добровольського, 139 Всього: упаковка (1) 332,03 Економія: -54,54 грн 277,49 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24 Всього: упаковка (1) 360,39 Економія: -44,83 грн 315,56 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Жуковського, 42/46 Всього: упаковка (2) 354,15 Економія: -45,13 грн 309,02 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14 Всього: упаковка (1) 363,89 Економія: -52,45 грн 311,44 грн Забронювати