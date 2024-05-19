Альпента капсули, №90 - Харків (883572) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 83 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: капсули (80)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (1), капсули (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1), капсули (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Всього: капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: капсули (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), капсули (8)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека 9-1-1
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Всього: капсули (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
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Всього: капсули (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71