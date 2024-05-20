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Rilastil Xerolact олія очищувальна для шкіри обличчя та тіла схильної до атопії та подразнень 750 мл - Одеса (868740) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
622,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
649,11
Економія: -28,31 грн
620,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
621,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
591,49
Економія: -26,77 грн
564,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
570,89
Економія: -34,09 грн
536,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
572,55
Економія: -35,75 грн
536,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
622,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (2)
621,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
621,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
588,38
Економія: -23,66 грн
564,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (2)
534,64
Економія: -25,12 грн
509,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
590,19
Економія: -25,47 грн
564,72 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
622,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
622,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
596,97
Економія: -32,25 грн
564,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
595,38
Економія: -30,66 грн
564,72 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
621,60 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
621,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
621,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
621,60 грн