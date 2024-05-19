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Косметичні засобиДитяча косметикаJohnson's®дитячі вологі серветки "Екстра ніжні"Ціни в аптеках

Johnson's®дитячі вологі серветки "Екстра ніжні" , №56 - Київ (889962) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
108,25
Економія: -3,25 грн
105,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
108,25
Економія: -3,25 грн
105,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
Всього: упаковка (2)
61,18 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
81,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
83,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (2)
79,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Симиренка, 17-А
Всього: упаковка (1)
83,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 25
Всього: упаковка (1)
83,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
83,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (1)
108,25
Економія: -3,25 грн
105,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
108,25
Економія: -3,25 грн
105,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
111,55
Економія: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
108,30
Економія: -3,25 грн
105,05 грн