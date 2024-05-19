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АВЕН ТОЛЕРАН ДЕЛІКАТНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ЛОСЬЙОН 200 мл - Харків (764395) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
399,28
Економія: -25,18 грн
374,10 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
276,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
411,92
Економія: -15,92 грн
396,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
482,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
420,75
Економія: -24,75 грн
396,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (3)
515,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
515,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
416,79
Економія: -20,79 грн
396,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
413,31
Економія: -17,31 грн
396,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
408,28
Економія: -12,28 грн
396,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
415,80
Економія: -19,80 грн
396,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
418,14
Економія: -22,14 грн
396,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
386,12
Економія: -16,52 грн
369,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
412,55
Економія: -16,55 грн
396,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
514,80
Економія: -15,44 грн
499,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
409,86
Економія: -13,86 грн
396,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
392,15
Економія: -22,55 грн
369,60 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 74
Всього: упаковка (1)
422,65
Економія: -26,65 грн
396,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
414,26
Економія: -18,26 грн
396,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
410,53
Економія: -14,53 грн
396,00 грн