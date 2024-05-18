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Cerave сироватка для обличчя для шкіри схильної до акне з ретинолом 30 мл - Харків (888450) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
588,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
621,32
Економія: -72,05 грн
549,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
627,98
Економія: -49,51 грн
578,47 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
688,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
718,67
Економія: -101,98 грн
616,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
709,22
Економія: -119,34 грн
589,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
720,46
Економія: -137,63 грн
582,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
723,53
Економія: -140,70 грн
582,83 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
718,58
Економія: -135,30 грн
583,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
588,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
588,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
626,24
Економія: -42,70 грн
583,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
626,11
Економія: -42,86 грн
583,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
722,31
Економія: -78,16 грн
644,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
720,05
Економія: -73,15 грн
646,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
588,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (2)
627,92
Економія: -44,55 грн
583,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
588,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
731,59
Економія: -144,40 грн
587,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
723,81
Економія: -136,35 грн
587,46 грн