Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюCerave гель-догляд з саліциловою, молочною та гліколевою кислотами проти недосконалостей шкіри обличчяЦіни в аптеках

Cerave гель-догляд з саліциловою, молочною та гліколевою кислотами проти недосконалостей шкіри обличчя туба 40 мл - Львів (888449) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
438,80 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
500,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
498,99
Економія: -62,19 грн
436,80 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
473,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
438,80 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
435,65 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
513,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
473,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
485,63
Економія: -53,95 грн
431,68 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (3)
513,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
536,65
Економія: -99,76 грн
436,89 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
473,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
473,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
438,80 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
473,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
542,44
Економія: -110,25 грн
432,19 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
513,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
473,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
473,00 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
473,00 грн