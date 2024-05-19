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Uriage eau thermal зволожуючий стік для губ бальзам 4 г - Львів (888237) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
298,40
Економія: -8,95 грн
289,45 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
278,15
Економія: -8,34 грн
269,81 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
278,15
Економія: -8,34 грн
269,81 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (2)
298,40
Економія: -8,95 грн
289,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (2)
298,40
Економія: -8,95 грн
289,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
Всього: упаковка (1)
267,55
Економія: -15,84 грн
251,71 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
278,15
Економія: -8,34 грн
269,81 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
278,15
Економія: -8,34 грн
269,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
294,66
Економія: -27,77 грн
266,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
288,56
Економія: -20,29 грн
268,27 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (2)
225,60 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Липинського, 11
Всього: упаковка (2)
225,60 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Воїнів-Афганців, 2
Всього: упаковка (2)
225,60 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Конякіна, 12-Б
Всього: упаковка (1)
225,60 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Січових Стрільців, 2-В
Всього: упаковка (1)
221,84 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (4)
225,60 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (1)
241,58 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любешів, вул. Європейська, 4-А
Всього: упаковка (2)
241,58 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
Всього: упаковка (2)
240,70 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Соборності, 5
Всього: упаковка (2)
209,30 грн