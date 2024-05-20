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Rilastil Xerolact відновлюючий захисний крем для рук 100 мл - Одеса (869359) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
356,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
262,38
Економія: -9,58 грн
252,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
245,66
Економія: -15,34 грн
230,32 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
230,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
253,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
239,97
Економія: -9,65 грн
230,32 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
230,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (6)
241,67
Економія: -11,35 грн
230,32 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
230,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
243,47
Економія: -13,15 грн
230,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
225,11
Економія: -11,59 грн
213,52 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
230,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
253,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
230,50 грн
В інших містах:
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
253,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
253,50 грн