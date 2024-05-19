Rilastil Xerolact відновлюючий захисний крем для рук 100 мл - Харків (869359) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 253
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тальнівська, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н