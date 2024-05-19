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Rilastil Xerolact відновлюючий захисний крем для рук 100 мл - Харків (869359) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
273,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
355,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
356,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
359,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
356,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
355,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
358,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
356,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
355,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
359,74 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
242,41
Економія: -12,09 грн
230,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
358,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
356,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
341,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (1)
341,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
240,34
Економія: -10,02 грн
230,32 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
341,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (2)
341,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
341,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (2)
261,12
Економія: -8,32 грн
252,80 грн