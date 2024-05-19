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Rilastil Hydrotenseur крем проти зморшок зволожуючий 50 мл - Львів (869119) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (2)
1220,50 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 50
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Всього: упаковка (1)
987,07 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (5)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (3)
1075,44 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (3)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
1220,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
1013,45 грн