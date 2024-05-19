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Rilastil Hydrotenseur крем антивіковий для зони навколо очей 15 мл - Харків (869114) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
1142,89 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
874,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
1151,98 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
1137,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
1137,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
1148,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
1138,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
1142,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
1140,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
1145,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
1146,75 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
1140,96 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
971,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
1147,07 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
1137,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (3)
948,80 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
782,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
971,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1151,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
900,73 грн