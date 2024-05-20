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Rilastil Progression HD антивіковий крем для зони навколо очей 15 мл - Одеса (869142) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
1030,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
1019,48 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
Всього: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
1025,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
1028,31 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
1026,42 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (2)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (2)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
1029,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (2)
977,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
977,55
Економія: -195,50 грн
782,05 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
977,55
Економія: -195,50 грн
782,05 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
977,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
1022,64 грн