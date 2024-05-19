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Rilastil Aqua маска для відновлення водного балансу шкіри 75 мл - Київ (869330) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
696,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
697,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
697,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
692,37 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
603,80
Економія: -18,11 грн
585,69 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
603,80
Економія: -18,11 грн
585,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
695,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (3)
697,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
700,63 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
603,80
Економія: -18,11 грн
585,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
691,69 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
603,80
Економія: -18,11 грн
585,69 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
700,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
695,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
697,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
700,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
697,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
694,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
696,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
693,47 грн