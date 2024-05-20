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Sebomax HR шампунь проти випадання волосся флакон 200 мл - Одеса (884525) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
649,32
Економія: -107,19 грн
542,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
614,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
614,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
647,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (3)
650,31
Економія: -68,43 грн
581,88 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
646,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
643,36
Економія: -56,51 грн
586,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
642,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
662,36
Економія: -96,01 грн
566,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
649,50
Економія: -93,08 грн
556,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
651,62
Економія: -82,78 грн
568,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (3)
650,24
Економія: -89,36 грн
560,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
642,86
Економія: -56,15 грн
586,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
649,01
Економія: -90,11 грн
558,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
Всього: упаковка (1)
587,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
652,98
Економія: -110,85 грн
542,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (5)
650,12
Економія: -89,24 грн
560,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
654,72
Економія: -85,88 грн
568,84 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
652,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
634,68
Економія: -73,80 грн
560,88 грн