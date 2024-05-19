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Rilastil Xerolact PB бальзам ліпідний відновлюючий 400 мл - Львів (868742) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
512,79
Економія: -32,87 грн
479,92 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
572,48 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
666,66
Економія: -42,74 грн
623,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
841,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
526,50
Економія: -15,38 грн
511,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (4)
841,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (4)
841,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (1)
841,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
Всього: упаковка (2)
531,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
878,71 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17
Всього: упаковка (2)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
Всього: упаковка (2)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 50
Всього: упаковка (1)
841,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Всього: упаковка (1)
841,00 грн