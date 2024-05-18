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Rilastil Xerolact PB бальзам ліпідний відновлюючий 400 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (868742) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
878,98 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
534,38
Економія: -23,26 грн
511,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
665,91
Економія: -41,99 грн
623,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
595,99 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
613,44 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
537,80
Економія: -26,68 грн
511,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
886,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
877,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
875,62 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
885,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
887,84 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
887,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
881,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
876,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
882,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
879,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
880,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
887,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
876,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
876,79 грн